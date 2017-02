Corpo é encontrado aos pedaços e carbonizado no Morro da Queimada, em Florianópolis

Violência 07/02/2017 | 17h17 Atualizada em

Mais um crime bárbaro é registrado em Florianópolis, desta vez em uma comunidade do Maciço do Morro da Cruz, na área central da cidade. Na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar encontrou um corpo queimado e em pedaços. Ironicamente, estava no alto do morro da Queimada, que fica nos fundos da região do Morro do Mocotó.

A operação em busca do corpo começou ainda na segunda-feira, segundo o comandante do 4º Batalhão da PM, tenente-coronel Marcelo Pontes. Por volta das 16h desta terça-feira, PMs do PPT (Pelotão de Patrulhamento Tático) retornaram ao lugar e conseguiram achá-lo. O helicóptero Águia da PM participou da operação.

— Na segunda-feira havia informações, mas não do local exato. Hoje obtivemos informações mais precisas e conseguimos localizá-lo. É um local de difícil acesso, no meio do mato. Achamos pedaços do corpo queimado, como tórax e braços, mas o crânio ainda não — disse o comandante.

As informações preliminares são de que ainda não é possível apontar o sexo da vítima e a polícia trabalha para descobrir a identidade. A Delegacia de Homicídios e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados.

Foto: Diogo Vargas / Agencia RBS