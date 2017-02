Corpo de Bombeiros lança aplicativo que ajuda a encontrar a praia mais segura para lazer

Verão 10/02/2017 | 19h35 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina lançou o aplicativo Praia Segura, que indica as praias com melhores condições para o lazer no Estado. Abastecida com informações dos guarda-vidas, a ferramenta informa as condições das ondas, a cor da bandeira e se há indícios de ocorrências de queimaduras por água-viva.

O aplicativo é gratuito e também permite escolher a praia mais adequada para o perfil de cada banhista. Quem gosta de mar mais tranquilo para crianças, por exemplo, pode escolher as praias que, naquele momento, estão com as bandeiras verdes. O importante é sempre se certificar que o local é monitorado por postos de guarda-vidas, que também aparecem no aplicativo.



Segundo a primeiro tenente dos bombeiros Juliana Kretzer, a proposta possibilita o compartilhamento de informações que contribuirão para a prevenção de afogamentos e acidentes. O desenvolvimento da ferramenta foi feito pelo soldado Michel de Medeiros Marcon e o projeto iniciou com o trabalho de conclusão de curso do segundo tenente Marco Aurelio Lino Massarani.

A versão para smartphones com Android já está disponível e pode ser baixada neste link.



