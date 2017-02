Corinthians agradece recepção em Brusque para jogo pela Copa do Brasil e publica vídeo no Twitter

Jogão no Augusto Bauer 28/02/2017 | 12h31 Atualizada em

A chegada do Corinthians movimentou Brusque. O twitter oficial do Timão registrou a chegada no aeroporto de Navegantes e agradeceu a recepção na cidade do jogo desta quarta-feira.

É um grande momento do Brusque, último campeão do Estado fora do eixo dos cinco grandes (Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Joinville). O time está com ótima participação no Catarinense.

