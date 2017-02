Copa do Brasil: os famosos dos times pequenos na Copa do Brasil

Por onde anda você? 10/02/2017 | 13h18 Atualizada em

A Copa do Brasil começou na última quarta-feira e vários clubes pequenos entraram na disputa com nomes consagrados em times da elite do futebol brasileiro e que seguem carreira nos pequenos. Com idade um pouco mais avançada, tentam conquistar mais um grande torneio.

Alguns atletas consagrados se aposentaram em times menores, mas outros, ao longo de seus mais de 30 anos, seguem no futebol com a mesma sede de título. Relembre alguns jogadores que fizeram história e defenderão clubes pequenos na Copa do Brasil em 2017.

Leandro Amaro - Zagueiro - Ferroviária



O jogador de 30 anos iniciou carreira profissional no Cruzeiro, passando por times como Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil de 2012, e Chapecoense. Ao todo, o atleta atuou em 16 clubes, na maioria por empréstimo dos "maiores". Em 2017, o zagueiro vai defender o Ferroviária - SP.

Morais - Meio-campista - São Bento

O meio-campo iniciou carreira no Vasco, onde conquistou seu primeiro e único título do Campeonato Carioca (2003). Ele ainda passou por Atlético-MG; Corinthians, quando foi campeão brasileiro em 2011, e pelo Bahia. Atualmente, o jogador defende as cores do São Bento, de Sorocaba.

Lúcio Flávio - Meio-campista - Joinville

O meia de 37 anos, que iniciou carreira no Paraná, passou por grandes clubes brasileiros como São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Santos e Vitória. No Rio, pelo Alvinegro, Lúcio Flávio conquistou o Campeonato Carioca de 2006 e 2010, e foi eleito Craque do Campeonato Carioca de 2008. No São Paulo, em 2002, levantou a taça do Supercampeonato Paulista. Este ano, Lúcio Flávio vai defender o Joinville, onde já atuou em 3 partidas desde o início de 2017.

Gladstone - Zagueiro - Vila Nova

O zagueiro de 32 anos iniciou carreira no Cruzeiro, passou pelos italianos Juventus e Verona, depois foi ao Sporting (POR) e Palmeiras, em 2008. Após saída do Palmeiras, Gladstone começou a despertar interesse apenas em clubes menores. Em 2015, chegou a tentar crescer em Portugal mais uma vez, no Gil Vicente, mas não deu certo e acabou voltando para o Brasil. Sua trajetória, conta com conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2003 pelo Cruzeiro, além da Taça de Portugal e Supertaça em 2007-08, pelo Sporting.

Somália - Volante - América de Natal

O jogador de 32 anos, que já atuou como volante, lateral e meia, esteve presente em diversos clubes pequenos, mas ao assinar com o Botafogo, teve seus anos de glória e conquistou fama. Pelo Alvinegro, Somália participou da conquista do Campeonato Carioca de 2010 e esteve presente em cerca de 64 partidas, marcando 12 gols.

Ricardo Berna - Goleiro - Portuguesa

Ricardo Berna brilhou no Fluminense entre 2005 e 2013. Pelo Tricolor, o goleiro conquistou a Copa do Brasil de 2007, o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012 e o Carioca de 2012. Em 2017, Ricardo vai defender a Portuguesa nesta temporada.

Fellype Gabriel - Meio-campista - Boavista

O meia, que já atuou no Vasco, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, tenta recomeçar após uma série de lesões. O Boavista, que apostou em diversos medalhões para a Copa do Brasil e para o Campeonato Carioca, é o seu clube.

Felipe - Goleiro - Boavista

Campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians e Flamengo, Felipe defende o Boavista e reencontrou Joel Santana, com quem trabalhou durante sua atuação pelo Flamengo. Na época, o goleiro, famoso também por declarações polêmicas, foi afastado por seis meses e acabou tendo contrato encerrado.