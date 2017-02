Contas bancárias da Odebrecht na Venezuela foram congeladas

Caracas 15/02/2017 | 17h10

A Justiça da Venezuela congelou as contas bancárias e os ativos da Odebrecht no país, após o escândalo de subornos da construtora a funcionários do governo em países da América Latina - informou o Ministério Público nesta quarta-feira (15).

"Em virtude da solicitação realizada pelo Ministério Público, foram acordadas as medidas reais de congelamento das contas bancárias, assim como a proibição de vender, ou taxar bens móveis e imóveis da empresa brasileira Odebrecht", afirmou um boletim da instituição.

O anúncio acontece um dia depois de os escritórios da companhia em Caracas terem sofrido busca e apreensão por militares para investigar supostos subornos a funcionários venezuelanos, em troca de contratos de obras públicas. Não foram informadas detenções durante essa operação.

O MP disse que solicitou à Interpol uma ordem de captura, mas não informou a identidade da pessoa, que estaria "supostamente vinculada com as irregularidades".

