Contadores

Novo superintendente da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina, Roney de Oliveira Granemann, em visita de cortesia ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marcelo Seemann, transmitiu uma boa notícia. Todas as agências da CEF deverão aceitar a Declaração Comprobatória da Percepção de Rendimentos (Decore) para efeito de liberação de financiamentos. O Conselho exerce forte fiscalização sobre os profissionais contáveis em relação à matéria.

O médico Marcelo Reis está determinado a superar a gravíssima crise do Hospital Celso Ramos. Começou visitando as instalações, quando constatou aberrações. Selou um pacto com os servidores para moralização dos serviços. E nomeou os chefes do Plantão e da Emergência, reativando o Núcleo de Regulação. E bloqueou 16 leitos do Hospital Florianópolis para desafogar o Celso Ramos. Está trabalhando 16 horas por dia.

Deputado federal Décio Lima (PT) era um dos políticos de Santa Catarina mais próximos da ex-primeira dama Marisa Letícia, que faleceu no fim de semana. Ficou durante dois dias no Hospital Sírio Libanês em companhia de Lula. Disse ter testemunhado que Marisa Letícia era a grande parceira do ex-presidente. Ia em todas as reuniões e sabia de tudo.

Da médica Ivanete Bastos de Andrade (Florianópolis), sobre as primeiras medidas do secretario da Saúde: ¿Estou certa que a administração do Secretário Vicente Caropreso na Saúde, com a iniciativa privada o apoiando, fará grande economia e trará soluções para a nossa sofrida saúde. Como se vê, em um único orçamento com parceria,teve uma economia de R$ 270 mil reais, que será utilizada para benefício dá comunidade.¿

A assessoria de imprensa da Engevix envia nota esclarecendo que não procedem as notícias veiculadas em Santa Catarina de que o presidente José Antunes Sobrinho tenha frequentado praias ou lanchas em Florianópolis. Garante que ele se mantém permanentemente em São Paulo, trabalhando pela recuperação da empresa, acusada de ilícitos na Lava-Jato. A delação premiada de Antunes foi rejeitada pelo procurador da República, Rodrigo Janot, que rifou também Pedro Correia, Renato Duque, Léo Pinheiro e Fernando Moura.

Comissão Executiva Estadual do PPS decidiu destituir 35 diretórios municipais em Santa Catarina, de um total de 71 ativos, cujos mandatos terminariam somente em outubro de 2017. Outras 48 comissões provisórias municipais, cujos mandatos expiraram em 31 de dezembro, também deixam de funcionar juntamente com outros 8 diretórios.

