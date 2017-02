Consulte o calendário escolar 2017 em Santa Catarina

Educação básica 06/02/2017 | 14h17 Atualizada em

Para boa parte dos estudantes da educação básica em Santa Catarina, o semestre letivo inicia nesta segunda-feira, 6 de fevereiro. Mas o calendário escolar do Estado indica que o retorno à sala de aula prolonga-se até a próxima semana. Veja os detalhes separados por escolas federais, estaduais e municipais:

REDE FEDERAL

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)



As turmas da 8ª série do ensino fundamental e o 1º e 2º ano do ensino médio iniciam as atividades nesta segunda-feira. Para as demais turmas — 4° e 5° anos do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio – turno matutino; 1° ao 3° ano e 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental – turno vespertino —, as aulas do ano letivo 2017 começam na próxima quarta-feira, 8.

Escolas do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Semestre letivo inicia nesta segunda-feira, 6 de fevereiro.

REDE ESTADUAL

Pouco mais de 530 mil alunos são esperados em 1.080 escolas da rede pública estadual na próxima segunda-feira, 13 de fevereiro. Já os alunos que integram o projeto-piloto de educação integral em 11 escolas de ensino médio, começarão dois dias depois, na quarta-feira, 15.

REDE MUNICIPAL

Florianópolis: 8/2, quarta-feira;

Itajaí: 9/2, quinta-feira;

Blumenau: 6/2, segunda-feira, mais de 20 mil alunos voltam às aulas;

Joinville: 6/2, segunda-feira;

Lages: 6/2, segunda-feira, em média 15 mil alunos compõem a rede municipal de ensino;

Chapecó: 13/2, próxima segunda-feira, em 83 instituições educativas municipais;

Criciúma: 13/2, próxima segunda-feira, quando aproximadamente 18 mil estudantes retornam às escolas.

