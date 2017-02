Conservadores dos EUA se reúnem para discutir cenário liderado por Trump

Oxon Hill 23/02/2017 | 14h06

O movimento conservador americano se reúne nesta quinta-feira perto de Washington para a sua conferência anual numa paisagem ideológica marcada pela chegada ao poder de Donald Trump, um outsider outrora desprezado pelos militantes, mas hoje celebrado.

"Fomos agradavelmente surpreendidos com o que Trump começou a fazer", afirma Steve Hanly, um piloto de 61 anos do Texas que veio com sua esposa e filho de 19 anos de idade.

As primeiras decisões presidenciais do bilionário, incluindo as suas medidas anti-aborto e a nomeação de um juíz conservador para a Suprema Corte, convenceram esta família de partidários do ex-candidato presidencial Ted Cruz, um ultraconservador, mesmo não sendo um "verdadeiro conservador".

Para o empresário, que esteve por um tempo próximo dos democratas e que chegou a apoiar aquela que em 2016 se tornou sua adversária, Hillary Clinton, sempre causou problemas na família conservadora, que vem sendo construída desde seu renascimento nos anos 1960 sobre três pilares: tradicionalismo sobre questões sociais, como a família, o aborto e as armas; liberalismo pró-mercado e redução do papel do Estado; e uma dura política de defesa.

Durante a campanha, Donald Trump fez uma curva à direita, mas continua a defender um programa de grandes obras públicas, e sua retórica isolacionista e protecionista é um anátema para alguns de seu campo.

Há seis anos, o promotor imobiliário falava pela primeira vez nesta conferência para a ação política conservadora (CPAC), criada em 1973. Vaiado por ter insultado um dos queridinhos libertários dos militantes, Ron Paul, ele também foi aclamado por sua denúncia da classe política tradicional e por tratar a China e o México como adversários econômicos.

Na sexta-feira, deverá ser aclamado como o salvador do Partido Republicano, no poder no Congresso e na Casa Branca.

- Gratidão -

"Eu sou velho o bastante para lembrar os dias em que os republicanos estavam desesperadamente na oposição", observa Charles Quilhot, ex-corretor de seguros de 60 anos, que vive na Virginia.

O primeiro mês de governo de Donald Trump foi agitado, admite. "Mas ainda sim é melhor do que a alternativa", Hillary Clinton, afirma o militante pragmático.

A ala populista, nacionalista e de extrema-direita, encarnada pela primeira vez pelos rebeldes do Tea Party e mais recentemente pelos partidários de Donald Trump, assumiram gradualmente as rédeas.

O site de notícias pró-Trump e anti-establishment Breitbart é um apoiador oficial e seus jornalistas são onipresentes.

O antigo chefe do site, Stephen Bannon, tornou-se o poderoso consultor estratégico do presidente americano e discursará nesta quinta-feira na conferência, na qual 10.000 pessoas participaram no ano passado.

Nesta fase, a gratidão dos republicanos por ter derrotado Hillary Clinton supera qualquer reserva sobre o caos das primeiras semanas e os atrasos nas grandes reformas prometidas, incluindo a revogação do Obamacare e o Big Bang fiscal.

"Trump atraiu muitas pessoas para o campo conservador", comenta Nakayla Irvin, uma estudante de 18 anos. "Mas ele também sabe que sem o apoio dos conservadores, não vai fazer muita coisa".

Os republicanos esperam que o presidente continue a agir, pouco importa se ele continua a tuítar.

"Não me importa o que ele diz, desde que ele faça", observa Eric Golub, de 45 anos, que se descreve como um humorista conservador. "Barack Obama dizia palavras magníficas. Seus resultados foram péssimos".

A conferência começou nesta quinta-feira de manhã com a intervenção de Kellyanne Conway, de 50 anos, ex-diretora de campanha que se tornou conselheira na Casa Branca, adulada pelos militantes.

Questionada sobre a influência de seu chefe sobre o movimento conservador, ela respondeu que a conferência CPAC já foi convertida para a era Trump: "amanhã vai se tornar o T-CAP".

* AFP