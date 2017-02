Conselho de Segurança da ONU pede retomada de trégua na Ucrânia

Conflito 01/02/2017 | 08h09 Atualizada em

O Conselho de Segurança da ONU pediu a retomada imediata do cessar-fogo no território ucraniano, depois de três dias de confrontos que deixaram pelo menos 13 mortos. Na terça-feira, o organismo aprovou uma declaração redigida pela Ucrânia — membro não permanente —, após uma reunião a portas fechadas para discutir a escalada da violência. Ao contrário do que ocorreu no ano passado, o texto não despertou objeções da Rússia.



Os membros do Conselho "expressaram profundas preocupações com a perigosa deterioração da situação no leste da Ucrânia e seu severo impacto na população civil". Os confrontos aconteceram na cidade industrial de Avdiivka, zona que é controlada por tropas de Kiev, onde cerca de 20 mil moradores ficaram sem energia elétrica.

"Os membros do Conselho de Segurança pedem o retorno imediato ao regime de cessar-fogo", afirma o texto.

O embaixador ucraniano na ONU, Volodymyr Yelchenko, disse aos jornalistas que a violência no leste da Ucrânia "pode ser classificada como crimes de guerra, uma abrupta violação da Convenção de Genebra".

Os combates entre o Exército ucraniano e os rebeldes pró-russos continuavam, na terça-feira, perto da cidade industrial de Avdiïvka, no leste do país.

A situação na Ucrânia volta a ser discutida na quinta-feira, quando o secretário-geral adjunto para Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, e o chefe das operações humanitárias da ONU, Stephen O'Brien, apresentarão um relatório ao Conselho.