Congresso não aprende lições e continua desconectado da sociedade

Moacir Pereira 09/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O Brasil está mergulhado numa das maiores crises de sua história, com dezenas e centenas de leis de grande interesse público pendentes de aprovação (a regulamentação da lei de greve no serviço público é a maior) – e o que priorizam os deputados federais na primeira decisão do ano? Urgência na votação do projeto que proíbe o TSE de punir os partidos que tiverem rejeitadas suas contas por fraudes, ilícitos e outras irregularidades.

Uma pesquisa simples revelaria hoje que, à exceção dos dirigentes partidários que estão de olho nos milhões de reais do Fundo Partidário sustentado com dinheiro do contribuinte, não há 10 cidadãos preocupados com esta matéria. Parlamentares não aprenderam as últimas lições e continuam desconectados da sociedade.

Para completar o descaramento parlamentar na arrancada de 2017, o Senado da República também resolveu debochar da opinião pública brasileira, elegendo o indiciado senador Lava-Jato, Edison Lobão, para a presidência da mais importante Comissão, a de Constituição e Justiça. Ele comandará a sabatina do ministro Alexandre Moraes, indicado para o STF.

Nos bastidores circulam preocupantes informações sobre o esquemão para travar a Lava-Jato, sob o comando do novo líder do PMDB, Renan Calheiros, alvo de nova denúncia do Ministério Público Federal.

Tudo isto no meio de uma onda de violência sem precedentes no Espírito Santo, com mais de 95 assassinatos, a polícia contra o povo e a ilegalidade se espalhando pelo Estado. É realmente desanimador!

Os votos

Foram os seguintes os deputados de Santa Catarina que votaram a favor da urgência na votação do projeto que proíbe o Tribunal Superior Eleitoral de punir os partidos que tiverem suas contas rejeitadas: Celso Maldaner, Edinho Bez, Rogério Mendonça, Ronaldo Benedet e Valdir Colato, do PMDB; Décio Lima e Pedro Uczai, do PT; Carmem Zanotto, do PPS;Esperidião Amin, do PP; e João Paulo Kleinubing, do PSD.



Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Programa estadual incentiva ações da Acate



Procuradoria pede prisão dos diretores do Sintrasem em Florianópolis



Fórum Parlamentar pode aliviar dívida de hospitais em SC