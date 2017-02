Confira dicas para preparar o corpo antes, durante e depois da folia

+Saúde 24/02/2017 | 11h50

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Música animada, fantasias, bebida, grupos de amigos, gente bonita. Não é à toa que o Carnaval tornou-se um salvo conduto para a alegria tão aguardado em nosso país tropical abençoado por Deus. Mas antes de se jogar no abre-alas ao embalo da primeira marchinha é importante tomar cuidados essenciais para que na quarta-feira não sobrem só as cinzas.

Não é preciso atravessar o deserto do Saara para sentir o calor do Allah-la Ô. Se o churrasco, a festa ou o bloco forem de dia, debaixo do sol castigante do Vale ou do Litoral, os cuidados podem começar com o uso do protetor solar fator 30 para evitar queimaduras e até insolação — não a do coração, cantada por Cláudia Leitte, mas a que realmente faz mal.

Deixe a água rolar. Muita água, aliás, mineral, como a da Timbalada. A nutricionista Jennifer Eissmann conta que se em um dia normal é recomendado ingerir ao menos dois litros, em um dia de folia, com suor, bebida e coreografias de samba ou axé, a meta passa para ao menos três. Mas lembre-se: cachaça não é água, não. O ideal é se hidratar com H2O mesmo, e durante toda a festa, ou entre um copo e outro das bebidas etílicas (no caso dos que garrafa cheia não querem ver sobrar).

— Suco também vale, é muito bom, mas é mais recomendado para quando se está festando há mais tempo sem comer porque tem um pouco de glicose e ajuda a dar mais energia — explica.



Quando o assunto é comida, aliás, não tem disse me disse, não tem chove não molha: é na base de alimentos leves. Mais do que isso, a nutricionista recomenda levar chocolates, barras de cereais, sementes, castanha, avelã, damasco e até coco em uma bolsa. Assim o festeiro não fica cinco, seis horas sem comer nada e pode fazer lanches rápidos enquanto o som da banda empurra todo mundo num suingue massa.

Claro, muitas vezes é só olhar para aquele cachorro-quente com maionese depois da festa para pensar: não dá pra ficar sem, sou 100% você! Nessa hora nada de bancar o Rei Momo, é melhor mudar o repertório para algo como Xô, Satanás! Lanches pesados no calor, com molhos e às vezes procedência duvidosa podem se aproveitar de um organismo já judiado pelos excessos e render um abadá para o pouco desejado bloco da virose.

Aos praieiros, guerreiros e solteiros que querem mais verão e mais fevereiro é aconselhado também querer um tênis confortável para curtir a folia e evitar cansaço e lesões. Roupas confortáveis de tecidos não sintéticos também ajudam a dançar largadinho, largadinho.



A personal trainer especialista em Fisiologia do Exercício, Grupos Especiais e Reabilitação Cardíaca, Talita Moretti, lembra que quem é fisicamente ativo larga na frente e tem mais chances de aguentar a folia até o final com mais disposição e capacidade cardiovascular do que os mais sedentários. De qualquer forma, é preciso ter boas noites de sono antes das folias e ficar atento aos sinais do organismo.

— É importante sentir o próprio corpo e não ultrapassar as suas limitações — recomenda.

Unidos da Netflix

Como será o amanhã? Responda quem puder. Ao contrário de um samba-enredo dos anos 1970, às vezes a folia tem um dia seguinte previsível, de ressaca e nada apoteótico. Nesses casos, mantenha as comidas leves e a ingestão de líquidos como água, sucos com couve, água de coco e limão. Vale para testar o estômago e também para permitir que a ala das toxinas encerre seu desfile pela corrente sanguínea.

Para quem tem mais vocação para integrar a Unidos da Netflix do que para festas de rua, a personal trainer recomenda que os quatro dias de folga não sejam só de sofá, seriados e subcelebridades desfilando na TV. Afinal, é um período grande que pode prejudicar a evolução de quem busca perda de peso, por exemplo.

— É interessante aproveitar para fazer uma caminhada, uma trilha, algum exercício, convidar alguém para tornar isso uma atividade prazerosa — sugere a personal trainer Talita Moretti.

E para quem gosta de correr atrás do trio elétrico mas não é muito adepto do mesmo exercício em esteiras e pistas de caminhada, a especialista indica que essa pode ser uma boa motivação para começar um condicionamento físico que permita encarar com pique de Ivete Sangalo uma maratona de festas no Carnaval de 2018.