Confira dicas para espantar o tédio em dias de chuva

03/02/2017 | 09h02

Na próxima semana, a previsão é de chuva frequente durante à tarde e noite, com tendência de frente fria no Estado a partir do dia 11, causando chuvas e temporais em todas as regiões. Para quem prefere deixar a Netflix de lado e aproveitar o tempo livre, selecionamos dicas culturais, ambientais, de lazer e gastronomia para ajudar a enfrentar os dias nublados ou chuvosos.

Na oitava reportagem da série Turismo no Quintal, confira uma série de sugestões para aproveitar as férias independente do clima.

Clique aqui ou na imagem abaixo e navegue pela reportagem especial:

Todas as sextas-feiras, até o fim de fevereiro, o DC publica uma nova reportagem da série Turismo no Quintal, para apresentar opções de meios de transporte, roteiros, formas de se hospedar e conhecer os destinos badalados e os menos conhecidos do interior de Santa Catarina.



