Confira a programação dos blocos de rua da Grande Florianópolis

Chegou a semana de Carnaval, mô quirido. E se tu não gosta desta festa, tais encrencado. Nos próximos dias vamos ter uma programação extensa com bloquinhos de rua que vão percorrer todas as regiões da Ilha, do Continente, e de Palhoça também.

Tem bloco para todos os gostos, escolha um e caia na festa!Na última sexta-feira, o Batuqueiros do Limão – bloco mais antigo de Floripa – abriu a programação oficial, junto do Mercado Público, e saiu pelas ruas com cerca de 80 músicos e outros 200 componentes.

Nesta semana, a folia começa no dia 23, quinta-feira, com o Enterro da Tristeza, realizado pelo bloco SOS, um dos mais tradicionais da cidade. O cortejo vai percorrer a Avenida Hercílio Luz.

Além dos blocos e do desfile das escolas de samba, que ocorre em 25 de fevereiro (sábado), a programação de Carnaval ainda conta com uma variedade de shows nacionais, na Praça Fernando Machado. No dia 24, a animação será com Mc Koringa e Ludmilla. No dia seguinte (25), Os Hawaianos e Bloquete e Calma Beth agitam o público. Já no domingo (26), os escolhidos são Turma do Pagode e Mc Sapão. O dia 27 de fevereiro vai contar com o Desfile Pop Gay e Lexa. E o último dia (28) será com Jota Quest e Melanina Carioca.



Os construtores da Bernunça, bloco que anima o carnaval na região continental de Floripa Foto: Bloco da Bernunça / Divulgação





