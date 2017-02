Confira a previsão do tempo para o Carnaval em Santa Catarina

Para cair na folia 20/02/2017 | 18h36 Atualizada em

Boas notícias para quem vai curtir o Carnaval em Santa Catarina: vai ter sol e o calor intenso deve dar uma trégua. Porém há chance de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde e noite em todas as regiões do Estado nos dias de folia.

A meteorologista da Epagri/Ciram Gilsânia Cruz reforça que tudo indica que boa parte do Carnaval será marcado por tempo firme em SC, devido ao ar com menos umidade que predomina no Estado:

— Mesmo assim, seguem ocorrendo pancadas de chuva rápidas e localizadas associadas ao calor, típicas de verão, no período da tarde e noite. Essa condição deve se estender até o início de março — afirma.

A técnica em meteorologia Bianca de Souza diz, que além do tempo firme, a expectativa é que o calor diminua:

— Vai dar calor, mas não tanto quanto estamos tendo nos últimos dias no Estado. As temperaturas devem ficar em torno de 30°C — acrescenta.

Confira a previsão do tempo para o Carnaval em algumas cidades:



Balneário Camboriú

Temperatura máxima prevista é de 30°C. No fim de semana, previsão é de tempo nublado, com sol entre poucas nuvens. Na segunda e terça, há risco de chuvas isoladas, com muitas nuvens e curtos períodos de sol.



Florianópolis

Fim de semana será de sol, com nebulosidade variável e há chance de pancadas de chuva. Já na segunda e terça-feira, a previsão é de tempo nublado, com muitas nuvens e curtos períodos de sol. As temperaturas podem chegar a 31°C.



Laguna

No fim de semana, há possibilidade de pancadas de chuva, mas o sol deve dar as caras. Nebulosidade variável e chance de chuva abaixo de 30%. Temperaturas ficam entre 20ºC e 27°C. Na segunda e terça-feira, a previsão é de tempo seco, com algumas nuvens.



Joaçaba

Parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. Temperaturas máximas previstas de até 29°C. Na segunda e terça, há risco de chuvas isoladas, com muitas nuvens e curtos períodos de sol.



Navegantes

Sábado e domingo há possibilidade de chuva pontual, com sol entre nuvens ao longo do dia. Na segunda e terça, o tempo fica nublado, com curtos períodos de sol.



São Francisco do Sul

Até 30% de possibilidade de pancada de chuva para o fim de semana. Temperaturas entre 20°C e 29°C. Nos demais dias, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas.



Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)

Leia mais notícias:

DJ Alok reúne 70 mil pessoas no centro de Florianópolis para pular ao som de música eletrônica

Índices de radiação ultravioleta nos próximos dias exigem prevenção

Falta pouco para o espetáculo de Carnaval em Florianópolis