Como ocorre a eleição para presidente do Senado

Congresso Nacional 01/02/2017 | 09h23 Atualizada em

Zero Hora

Nesta quarta-feira, o Senado escolhe o seu novo presidente, que substituirá Renan Calheiros (PMDB-AL) no comando da Casa. O Palácio do Planalto espera confirmar a eleição de Eunício Oliveira (CE), líder do PMDB na Casa. Também concorre José Medeiros (PSD-MT).

Leia mais:

Guilherme Mazui: o dia de Eunício

Planalto trabalha nos bastidores para garantir aliados fiéis nos comandos da Câmara e do Senado



Como ocorre a eleição:



— A eleição ocorre nesta quarta-feira. A tradição determina que os partidos indiquem nomes para ocupar os cargos, conforme os tamanhos das bancadas. Assim, cabe ao PMDB, que possui o maior número de senadores, indicar o novo presidente da Casa.

— Na primeira reunião do ano, escolhe-se apenas o presidente. Na terceira sessão do ano, realizada após nova sessão solene, são eleitos os demais membros da Mesa Diretora (dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes). Caso haja chapa única no dia da votação, os nomes precisam apenas ser referendados pelos colegas.

— As candidaturas podem ser protocoladas até o dia da votação. Logo na abertura dos trabalhos, o atual presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), perguntará se há candidato. Caso haja mais de um concorrente, a votação será secreta.

— O quórum mínimo para que haja votação é de 41 senadores (metade mais um do total). A votação deve ocorrer em urna eletrônica. Como, tradicionalmente, o presidente é escolhido por consenso, nem sequer há previsão regimental para segundo turno.

Leia as últimas notícias