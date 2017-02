Como ocorre a eleição para presidente da Câmara dos Deputados

Congresso Nacional 01/02/2017 | 09h15 Atualizada em

Na quinta-feira, a Câmara dos Deputados escolhe o novo presidente da Casa. Disputando a reeleição, Rodrigo Maia (DEM-RJ) está no comando da Câmara desde julho do ano passado, quando assumiu mandato-tampão após afastamento do posto do então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) — sua candidatura é questionada, já que o regimento da Câmara não permite reeleição na mesma legislatura. Também concorrem Jovair Arantes (PTB-GO), Rogério Rosso (PSD-DF), Júlio Delgado (PSB-MG) e André Figueiredo (PDT-CE).

Como ocorre a eleição:

— Os deputados federais reúnem-se a partir das 9h de quinta-feira para escolher a nova Mesa Diretora da Casa. A eleição vai definir os ocupantes de 11 cargos em disputa (presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes).

— Enquanto as vagas de vice-presidentes, secretários e suplentes são distribuídas proporcionalmente entre os blocos partidários — que terão até quarta-feira para definir quais terão direito às vagas —, o presidente da Câmara pode ser de qualquer partido.

— Após a definição dos candidatos, em sessão marcada para quinta-feira, começa a escolha dos ocupantes dos cargos. A votação é secreta e só pode ser iniciada se houver quórum de 257 parlamentares (metade mais um do total). Iniciado o processo, cada deputado registra seus 11 votos de uma só vez na urna eletrônica.

— A apuração é realizada por cargo, iniciando-se pelo presidente. Para ganhar em primeiro turno, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos. Se nenhum alcançar esse número, os dois mais votados disputam o segundo turno, na sequência.

