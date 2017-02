Começa a audiência de conciliação entre prefeitura de Florianópolis e sindicato dos servidores municipais

Greve 22/02/2017 | 10h26 Atualizada em

Começou às 9h13min a audiência de conciliação no Tribunal de Justiça (TJ) entre a prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Florianópolis (Sintrasem). A reunião, solicitada pelo Excecutivo da Capital, e aceita pela desembargadora Vera Lúcia Copetti, tenta encerrar a greve dos trabalhadores, que já dura 37 dias. No encontro, a presença da imprensa ou comunidade não foi autorizada.

De um lado, o prefeito da cidade Gean Loureiro (PMDB) está acompanhado do secretário da Casa Civil, Felipe Mello, do procurador Geral do Município, Diogo Pítsica e outros membros do governo. Do outro, o presidente do Sintrasem, Alex dos Santos, é auxiliado pelo advogado e dirigentes da categoria.

Servidores aguardam o fim da audiência na frente do TJ Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Antes mesmo do início dos trabalhos, um grupo de servidores que integra o movimento de paralisação tentou participar do encontro. Com a proibição, os servidores se concentram agora em frente ao TJ.



Leia mais notícias:

Novo projeto de lei de Gean Loureiro (PMDB) é oficialmente apresentado aos vereadores em Florianópolis

Audiência de conciliação é a última tentativa de acordo para encerrar a greve em Florianópolis



Servidores de Florianópolis decidem manter greve, que já dura 35 dias