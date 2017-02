Com time misto, Criciúma enfrenta o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga

Fora de casa 14/02/2017 | 07h36 Atualizada em

Com um calendário de jogos apertado, o Criciúma encara o Brasil de Pelotas na noite desta terça-feira, às 21h30min, pela Primeira Liga, com time misto. O time será comandado pelo auxiliar técnico Rafael Bahia, com jogadores do elenco principal e atletas do sub-20. Diante do time gaúcho, o Tigre busca a primeira vitória na competição nacional, para manter as chances de acesso à próxima fase.

Os dois times começaram o campeonato com derrota, e a partida de hoje à noite tem relação direta com a permanência, ou não, de um dos times na disputa. Para a partida longe de casa, o volante Lucas espera que o Criciúma mantenha o mesmo estilo de jogo, mesmo com time misto. Esta será a primeira partida do jogador no time titular do Tigre, e ele quer aproveitar para mostrar serviço.

— Para nós é uma oportunidade muito única. A gente vai jogar contra o Brasil de Pelotas, um jogo de televisão para todo mundo ver, torcida, imprensa, então todo mundo vai para dar o seu melhor, o seu máximo, e ser aproveitado dentro do grupo. A gente tem que procurar espaço e é assim que a gente busca, um jogo fora de casa, bom de jogar — comentou o jogador.

Do lado do Brasil, o goleiro titular Eduardo Martini cumpre suspensão depois de ser expulso contra o Inter, e Carlos Eduardo vai para o gol. Conhecido da torcida carvoeira, o volante João Afonso também aparece entre os titulares do time gaúcho. Pela Série B do ano passado, o Tigre se deu melhor e venceu as duas partidas, o que pode servir como um combustível a mais para incendiar a partida.

Ficha técnica

Brasil de Pelotas

Carlos Eduardo, Éder Sciola (Wender), Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Nem e Rennan Oliveira; Marcinho e Gustavo Pappa

Técnico: Rogério Zimmermann

Criciúma

Eduardo; Carlos Eduardo, Nino, Ianson e Chico; Bessa, Lucas e Eduardo de Biasi; Matheus, Kalil e Hélio Paraíba

Técnico: Raphael Bahia

Arbitragem: Ronei Candido Alves, auxiliado por Marcio Eustaquio Santiago e Marcus Vinicius Gomes (trio de MG)

Local: Estádio Bento Freitas – Pelotas

Horário: 21h30min

