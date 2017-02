Com presença de Edmundo, Figueirense lança novo uniforme

No Orlando Scarpelli 11/02/2017 | 16h42 Atualizada em

Em um evento na manhã deste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense apresentou para a torcida alvinegra pela primeira vez na temporada o seu novo uniforme em parceria com a marca alemã Adidas.

O novo uniforme do clube será usado nas próximas três temporadas, e no evento deste sábado, o Figueirense apresentou o uniforme de número 2 de cor branca com listas pretas além de camisas de viagem, concentração, treinamento e casacos da marca alemã.

A estrela da festa foi o ídolo do Figueirense, Edmundo, que desembarcou no Orlando Scarpelli de helicóptero e apresentou de forma exclusiva aos torcedores presentes a nova camisa do Furacão de Santa Catarina. O ex-atacante que brilhou com a camisa do alvinegro na temporada 2005 agradeceu ao convite e se disse muito orgulhoso em retornar ao Figueirense, clube que ficou marcado na sua carreira.

Jogadores do elenco atual como os zagueiros Henrique Trevisan, Bruno Alves e Marquinhos, o goleiro Alisson, os volantes Ferrugem e Dener, os laterais Dudu e João Paulo, os atacantes Gabriel Esteves e Anderson Aquino além do também ídolo e ex-jogador Genílson, também participaram da festa apresentando ao público material da nova fornecedora do Figueirense.

Confira como foi a apresentação do novo uniforme: