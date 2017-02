Com nome no BID, lateral João Paulo está liberado para estrear no Figueirense

Regularizado 08/02/2017 | 17h32 Atualizada em

No mesmo dia em que oficialmente apresentado no Figueirense, o lateral-esquerdo João Paulo teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a regularização, o atleta fica liberado para estrear com a camisa do Furacão.

A expectativa é que o lateral esteja entre os relacionados que enfrentam o Almirante Barroso nesta quinta-feira, às 17h, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense.

- Estou treinando há 10 dias com o pessoal, estou ficando à disposição. Não estou 100% fisicamente, mas vamos ganhando com os jogos. Estou apto a jogar e vou trabalhar forte para evoluir - disse João Paulo, durante a entrevista coletiva que concedeu durante sua apresentação, nesta quarta-feira.

A partida diante do Barroso será disputada no gramado sintético do Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.



Foto: Reprodução / BID/CBF

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS

Foto: Arte DC / Arte DC