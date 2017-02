Com homenagem ao RS, Tiago Iorc abre o primeiro dia de Planeta Atlântida

Quase gaúcho 03/02/2017 | 20h31 Atualizada em

Tiago Iorc nasceu em Brasília, tudo bem. Mas é também já é sabido que o dono do hit Amei te Ver tem um pé no Rio Grande do Sul – o próprio artista já disse a Zero Hora que se considera gaúcho.

Pois o show do guri no Planeta Atlântida, que abriu a programação do primeiro dia de festival, após o já tradicional Hino Rio-Grandense de Neto Fagundes, foi salpicado de homenagens ao Estado em que ele passou boa parte de sua vida. Do meio para o final de sua apresentação, depois de apresentar Me Espera, que gravou ao lado de Sandy, e sua versão de Bang!, de Anitta, o músico emendou Dia Especial, da Cidadão Quem, e Sorte, conhecida nacionalmente na voz de Gal Costa, mas que conta com uma versão dos Papas da Língua.

Em Dia Especial, Iorc atualizou parte da letra: "sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei com a Terceira Guerra Mundial". Ao fim, agradeceu a um de seus ídolos de infância:

– Obrigado, Duca!

No fim do show, após cantar Amei te Ver com um coral em uníssono vindo da plateia, o brasiliense-quase-gaúcho declarou-se aos fãs:

– E eu amei ver vocês!