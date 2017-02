Com gols contra e de pênalti, Criciúma vence o Almirante Barroso por 2 a 1

Catarinense 19/02/2017 | 21h28 Atualizada em





Foto: Caio Marcelo / Especial





No último minuto de jogo, o Criciúma venceu em casa o Almirante Barroso, por 2 a 1, para fechar a sexta rodada do Catarinense. Os três pontos mantém vivo o sonho do Tigre de encostar no líder Avaí e brigar pelo título do turno. O primeiro gol do Criciúma foi marcado por Van Basty, que mandou de cabeça contra o próprio gol. Também de cabeça, Robenval garantiu o empate para o time de Itajaí e no final da partida, Alex Maranhão marcou o dele de pênalti.



O Tigre saiu na frente aos 28 do primeiro tempo, e teve boas oportunidades para ampliar a vantagem. Com três volantes e dois meias, o Barroso foi a Criciúma com a intenção de povoar o meio campo e barrar o avanço dos donos da casa. Apesar da vantagem na posse de bola, quem balançou a rede aos 40 foi o time de Itajaí. Depois de uma sequência de boa defesas, Luiz não conseguiu segurar a cabeçada do zagueiro, que empatou o jogo.

A intensidade do jogo pesou para João Henrique e Chico, que saíram com câimbras no começo do segundo tempo. Ricardinho entrou no intervalo no lugar de Maicon Silva, e deu um fôlego novo à lateral direita do Tigre. A dupla responsável pela vitória na Copa do Brasil, Caíque e Alex Maranhão, entrou para dar trabalho à defesa do Barroso, e mais uma vez deu certo: no pênalti em cima de Diego Giaretta, Maranhão marcou o segundo dele no estadual.

Ficha



Criciúma - 2

Luiz; Maicon Silva (Ricardinho), Raphael Silva, Diego Giaretta e Chico (AlexMaranhão); Barreto, Douglas Moreira e João Henrique (Caíque); Caio Rangel, Pimentinhae Jheimy

Técnico: Raphael Bahia



Almirante Barroso – 1

Rodolfo; Nei, Lucena, Robenval e Van Basty; Adriano Chuva,Buru, Rodrigo Couto (Eduardo), Jefferson Paulista (Abner) e Safira (Pedro Hulk); Téssio

Técnico: Renê Marques



Gols: No primeiro tempo, gol contra de Van Basty (A), aos 28 minutos, e Robenval (A), aos 40. Aos 47 do segundo tempo, Alex Maranhão (C)

Cartões amarelos: Adriano Chuva (A) e Alex Maranhão (C)

Local: Estádio Heriberto Hülse - Criciúma

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por KleberLucio Gil e Johnny Barros de Oliviera

Público: 2.256

Renda: $21.715,00

Leia mais:



Sem descanso, Criciúma se prepara para enfrentar o Almirante Barroso no domingo

Criciúma vence Santo André por 1 a 0 e avança na Copa do Brasil

Confira a tabela do Campeonato Catarinense