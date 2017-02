Com gol no último minuto, Brusque vence a Chapecoense

Catarinense 2017 11/02/2017 | 19h36 Atualizada em

Com expulsão do goleiro da Chapecoense e um gol no último minuto da partida, o Brusque venceu o Verdão do Oeste por 2 a 1 na tarde deste sábado, no Estádio Augusto Bauer, e agora ocupa provisoriamente a vice-liderança do Catarinense 2017 com nove pontos. O time do Vale ainda pode ser ultrapassado pelo Criciúma, que joga neste domingo. Já a Chape, com sete pontos, está na quarta posição na tabela do Estadual.

O jogo começou com pressão dos visitantes nos 15 minutos iniciais. Porém, aos 22 minutos de jogo, o goleiro Arthur Moraes foi expulso após fazer uma falta e a vantagem numérica fez a diferença para os brusquenses.

Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos. Na jogada, Assis cobrou lateral na esquerda para Willian, a bola foi tocada e chegou em Ricardo Lobo. Ele chutou dentro da área e acertou o canto esquerdo da meta defendida, à essa altura, por Elias. Aos 44, depois de João Carlos tocar com a mão na bola dentro da área, o juiz marcou o pênalti para a Chape, convertido por Welligton Paulista.

No segundo tempo, mesmo com um homem a menos, o Verdão conseguiu equilibrar novamente o confronto. Aos 21 minutos, outro pênalti foi marcado para a Chape, já que mais uma vez um atleta do Brusque — desta vez Mineiro — tocou com a mão na bola dentro da grande área. Wellinton Paulista, porém, acertou a trave na cobrança e no rebote a zaga brusquense conseguiu afastar o perigo.

Com o fim de jogo se aproximando, o Brusque foi para a pressão e, de tanto insistir, foi premiado com um gol aos 48 minutos da etapa final. A bola foi levantada na área para Carlos Alberto e acabou sobrando com Eliomar, que não desperdiçou e balançou as redes. Logo após a comemoração, em um Augusto Bauer em delírio, o árbitro apitou o final da partida.

Na próxima rodada do Catarinense, o Brusque visita o líder Avaí na Ressacada, às 10h de domingo. A Chapecoense recebe o Figueirense, também no domingo, às 17h.

Leia todas as notícias da Chapecoense

Chapecoense disputará amistoso no Peru antes da estreia na Libertadores