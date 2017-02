Com doping e lesões, só a vitória sobre o Tubarão apagará incêndios no Figueirense

Tem jogo 25/02/2017 | 05h01 Atualizada em

Se a situação do Figueirense começava a ficar um pouco mais animadora após a chegada de Márcio Goiano e a atuação no clássico contra o Avaí, agora o clube precisará dar um passo atrás e juntar os pedaços após as péssimas notícias de sexta-feira, véspera do duelo deste sábado contra o Tubarão, no Orlando Scarpelli, a partir das 10h, pelo Campeonato Catarinense.



Em um dia atípico nos bastidores do clube, três notícias minaram a reação do Alvinegro. A mais grave delas é a que envolve o zagueiro Marquinhos, flagrado no exame antidoping em um jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, contra a Chapecoense, em 6 de novembro.



– Já estou vivendo há mais de um mês este martírio, quando saiu o primeiro exame e passei a esperar o resultado da contra-prova. Quero dizer que jamais usei a substância anunciada, esteroide anabolizante. Já estou trabalhando com uma equipe de médicos e advogados para tentar esclarecer o que ocorreu – defendeu-se o jogador em entrevista coletiva.



As outras novidades ruins para a torcida alvinegra envolvem o departamento médico. Uma das principais contratações do clube na temporada, o atacante Zé Love teve uma hérnia de disco diagnosticada. Ele terá que ser avaliado por um especialista para descobrir o tempo necessário para recuperação.



Além disso, o recém-contratado lateral-esquerdo João Paulo teve uma lesão no ligamento. Ele precisará ser operado e desfalcará o time por até seis meses, ainda falta a confirmação do tempo correto. Assim, Goiano deve praticamente repetir a equipe que atuou no clássico, colocando apenas Weldinho na vaga do suspenso Dudu.



FICHA TÉCNICA



FIGUEIRENSE



Thiago Rodrigues; Weldinho, Dirceu, Bruno Alves e Juliano; Josa, Helder, Yago e João Pedro; Ermel e Bill.

Técnico: Márcio Goiano.



TUBARÃO



Jandrei; Marcos Vinícius, Lucas Costa, Gerson e Vitão; Liel, Paulo Vinícius, Daniel Costa; Rafael Ratão, Everton Júnior e Renteria.

Técnico: Waguinho Dias.



Arbitragem: Cinésio Mendes Junior, auxiliado por Alexandre Lodetti e Elen Sieglitz.

Local: Estádio Orlando Scarpelli, às 10h de sábado.

Ingressos: R$ 60 (descoberta); R$ 120 (coberta); R$ 30 (comprado por sócio e quem estiver vestindo a camisa do clube)



AS MÁS NOTÍCIAS DA SEXTA-FEIRA

Foto: Arte Hora SC / Figueirense

