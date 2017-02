Com algumas mudanças, Avaí treina de olho no Brusque

Catarinense 17/02/2017 | 16h57 Atualizada em

Nesta sexta-feira, o elenco do Avaí fez o penúltimo treino antes da partida contra o Brusque, domingo, às 10h, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Nesta tarde, os atletas que não atuaram na vitória sobre a Desportiva, pela Copa do Brasil, trabalharam no CFA da Ressacada. No sábado pela manhã, o treinamento será também com os titulares.

Para este confronto, o técnico Claudinei Oliveira terá algumas baixas. Capa está suspenso e Luan lesionado. Além destes dois jogadores, outros três ainda são dúvidas. Leandro Silva e Diego Jardel sentiram na última partida e serão avaliados. Denilson, que se recupera de uma fratura em um dos dedos da mão, deve voltar ao time titular. Assim como o meia Marquinhos, que também retorna após ser poupado.

- O Leandro Silva o exame não detectou lesão mais grave, apenas uma fadiga muscular mesmo, mas não deve iniciar. A boa notícia é que não teve lesão nenhuma. O Diego Jardel está sentindo o ombro, vamos ver como ele vai estar hoje (sexta) e amanhã (sábado). Denilson, pelo tempo que está imobilizado, acredito que jogue. Tenho que esperar esses detalhes para definir a equipe e também ver o desgaste dos que jogaram - disse o técnico Claudinei Oliveira.

O comandante também confirmou que, caso Leandro Silva não tenha mesmo condições de jogo, Gistavo Santos ganha a vaga na lateral direita.

- Joga o Gustavo Santos. Colocamos o Alemão na zaga e o Gustavo tem todas as condições. Tem treinado bem e temos total confiança nele - completou.

