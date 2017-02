Colômbia encerra contrato de concessão Rota do Sol com Odebrecht

Bogota 16/02/2017 | 22h37

A Colômbia ordenou, nesta quinta-feira (16), o encerramento "de maneira imediata" de um contrato para a construção de uma via, firmado com uma concessionária, da qual a Odebrecht faz parte, em meio ao escândalo de corrupção protagonizado pela empresa brasileira.

A Superintendência de Indústria e Comércio "ordenou à Agência Nacional de Infraestrutura (ANI) que dê por encerrado de maneira imediata o Contrato de Concessão da Rota do Sol - Trecho 2", um via de mais de 500 km que une o centro do país ao Caribe, anunciou o organismo em um comunicado.

lda/cd/tt