Claudinei Oliveira avalia vitória do Avaí sobre o Metropolitano: "Justa"

100% no Estadual 03/02/2017 | 08h45 Atualizada em

O Avaí segue 100% no Campeonato Catarinense: dois jogos e duas vitórias. A última delas conquistada na noite da última quinta-feira, sobre o Metropolitano, na Ressacada. Melhor em campo durante boa parte do jogo, o Leão marcou dois gols e viu o adversário descontar no finalzinho, após uma desatenção. O técnico Claudinei Oliveira avaliou o desempenho dos seus atletas após o confronto e disse que o resultado foi o correto.



- Uma partida complicada, o Metropolitano veio povoado no meio-campo, com mais jogadores que a gente e demoramos um pouco para ajustar. No intervalo, encaixamos melhor o sistema tático deles, do mesmo jeito que tínhamos superioridade no meio, tínhamos na beirada. Conseguimos controlar, mas em um dos poucos vacilos nossos, eles marcaram e criou uma dramaticidade que não condiz com o jogo. Acho que foi justa a nossa vitória - pontuou o técnico azurra.

Com os três pontos conquistados sobre o Metrô, o Avaí chegou a seis e agora divide a liderança do Estadual com a Chapecoense. O time da Capital volta a campo neste domingo, às 19h30min, contra o Tubarão, no Sul do Estado. O Peixe tem um empate e uma derrota no torneio, e ocupa a nona colocação na tabela.

Para este compromisso, Claudinei Oliveira deve escalar força total, de olho na manutenção da liderança. Mas, o comandante não confirmou se o capitão Marquinhos estará em campo.

- Vamos com o que temos de melhor para domingo. Não vamos mudar 11 atletas, temos que ver o desgaste. Jogamos sábado, contra o Londrina, e agora. Vamos analisar caso a caso, tem que ver o Marquinhos, de repente podemos poupar o Marcos e deixar para enfrentar Chapecoense e Joinville. Mas a princípio vamos com força máxima - encerrou.

Leia mais:

Avaí bate o Metropolitano e segue 100% no Campeonato Catarinense

Diego Jardel comemora boa atuação: "Tomara que eu possa seguir assim"

Veja mais notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense



Foto: Arte DC / Arte DC

Clique na imagem abaixo e acesse o Especial do Catarinense



Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS