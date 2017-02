Claudinei elogia atuação de Douglas, mas confirma Kozlinski como titular do Avaí contra o Metrô no Estadual

Opções 01/02/2017 | 07h11 Atualizada em

A derrota por 1 a 0 para o Londrina serviu para o técnico do Avaí avaliar e ver o desempenho de jovens jogadores e de outros que chegaram este ano ao time, já que Claudinei Oliveira escalou uma equipe alternativa na partida válida pela segunda rodada da Primeira Liga. Um deles foi o goleiro Douglas, contratado nesta temporada para ser o substituto de Renan, que deixou a equipe catarinense.

Claudinei Oliveira elogiou a performance do arqueiro, que começou a partida errando algumas reposições, mas que depois se superou, fazendo importantes defesa para o time da casa. Apesar dos elogios, o comandante confirmou, em entrevista coletiva, que o titular no duelo com o Metropolitano, pelo Catarinense, será Kozlinski, que atuou na vitória do Leão por 1 a 0 sobre o Criciúma na estreia.

- Quinta-feira joga o Maurício (Kozlinski), que foi poupado junto com os outros ateltas. Douglas mostrou que está bem, que pode jogar, isso dá uma tranquilidade muito grande. Ele (Douglas) estava sem ritmo de jogo, mas saiu bem nas bolas cruzadas, fez boas defesas e não teve culpa no gol - explicou Claudinei.

Avaí e Metropolitano se enfrentam na quinta-feira, às 21h, no Estádio da Ressacada. O Metrô vem de um empate com o Tubarão e ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato. Já o Leão é o terceiro colocado.

