Cinthia Raasch: Dois em cada dez pacientes faltaram às consultas médicas em Jaraguá do Sul no ano passado

Portal Jaraguá 28/02/2017 | 08h01

Um levantamento da Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul mostrou que quase 20% dos pacientes faltaram às consultas nos postos de saúde no ano passado. Foram quase 31 mil atendimentos perdidos. É como se todas as 25 unidades de saúde tivessem ficado fechadas por dois meses no ano.



Referência



A bancada do Samae usada para aferir a qualidade de hidrômetros é referência no Estado. Até autarquias de outros municípios buscam em Jaraguá do Sul conhecimento na área operacional. Na semana passada, técnicos da Companhia Águas de Joinville estiveram por aqui. O Samae é o único sistema de tratamento e abastecimento de água em Santa Catarina que tem a bancada aferida pelo Inmetro e que tem credenciamento do órgão nacional para verificações de hidrômetros.



Diagnóstico cultural



Para saber exatamente o que o público espera, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Mestre Manequinha disponibilizou pesquisa online de demandas. O objetivo é levantar os interesses da comunidade para embasar a busca de parceiros e executar cursos, palestras, oficinas, atividades esportivas e sociais. A pesquisa também poderá ser preenchida pessoalmente no CEU, no bairro Vila Lenzi. A pesquisa vai até o dia 20 de março. Resta saber se o diagnóstico cultural terá recursos para ser executado.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Para vender em todo o País



Um passo foi dado para que os produtores rurais de Jaraguá do Sul possam comercializar produtos de origem animal fora dos limites do município. Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento da Prefeitura de Jaraguá do Sul se reuniram com o chefe da divisão de defesa agropecuária da superintendência do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, Fernando Luiz Freiberger, para entender como é a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi).



Sete vezes mais



"Hoje, nosso produtor cadastrado no Sistema de Inspeção Municipal (SIM) pode apenas comercializar sua produção em Jaraguá. Uma vez feita esta equivalência [ao Sisbi], ele poderá levar seu produto para todo o Brasil", enfatizou o secretário de Desenvolvimento Rural, Daniel Peach. O município tem 26 unidades de agroindústrias de produtos de origem animal, como mel e embutidos. “De acordo com o ministério, as agroindústrias que aderiram ao Sisbi tiveram um crescimento de até sete vezes do valor comercializado”, diz o secretário. A expectativa é encaminhar toda a documentação exigida pelo ministério em dois meses para, até o fim do ano, estar com tudo resolvido.



Residentes



Nesta segunda-feira, uma nova turma iniciou o programa de residência médica no Hospital Jaraguá. São duas vagas na especialidade de pediatria e quatro em ginecologia e obstetrícia.