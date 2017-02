Cinthia Raasch: Diminui o número de mortes no trânsito de Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 25/02/2017 | 08h01

Asematingiram o menor número em pelo menos 20 anos. Segundo dados da, no ano passado, foram 37 nas ruas e rodovias que cortam o município. A quantidade já chegou a 66 – quase o dobro – em 2010. É possível até que o número do ano passado seja o menor em um período maior que 20 anos, mas não é possível afirmar com certeza porque os registros de antes de 1996 eram classificados de outra maneira., assumiu a função neste ano e não possui estudos técnicos sobre o tema, mas acredita que entre os fatores que contribuíram para a queda está a diminuição da velocidade das vias causada pelo número maior de veículos, instalação de faixas elevadas, redução do limite de velocidade em lombadas eletrônicas e campanhas de conscientização. Olhando só para a frota, os dados disponíveis a partir de 2002 mostram que a quantidade de veículos em Jaraguá saltou de 47 mil para mais de 113 mil no ano passado.divulgou carta àexpressando preocupação com a situação dos servidores e projeto de cortes de benefícios da categoria. O vereador, líder de governo, reconhece que as medidas propostas pela administração estão longe de serem as ideais para um início de gestão. Mas, diante do cenário econômico perturbador, Gruner, que também é servidor público, defende que as ações são urgentes. A carta menciona ainda que os projetos de readequação financeira estão sendo minuciosamente analisados na Câmara. "Jamais estarei contra os servidores, mas entendo que medidas para conter a crise financeira na Prefeitura devem ser tomadas o quanto antes, sob pena de os reflexos serem ainda piores: atrasos ou parcelamento de salários e inviabilidade total de investimentos em áreas fundamentais como saúde e educação." O vereador finaliza destacando que o momento é de lutar pelo todo e não em causa própria.Alguns servidores estão incomodados com umadaque continua pelo setor. Ela não foi nomeada nesta gestão e não será mantida em funções administrativas que ocupava. Já houve até denúncia ao. O secretário de Saúde,, alega que a situação está prestes a ser resolvida e que a ex-comissionada só está passando informações da gestão anterior.Das 204 famílias que caíram no pente-fino do, 158 tiveram a situação regularizada. As outras 46 não foram encontradas e devem procurar o Cras de referência do bairro em que moram. Elas estão com o benefício suspenso. O prazo para o encerramento da operação foi prorrogado para 17 de março. Conforme dados da, hoje, 1.627 famílias do município estão cadastradas no programa.