Cinco pessoas morrem em acidentes em rodovias estaduais de SC

Trânsito 13/02/2017 | 09h12 Atualizada em

Ao menos cinco pessoas morreram entre o domingo e esta segunda-feira nas rodovias estaduais de Santa Catarina, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). As duas primeiras mortes foram registradas em um acidente ainda na noite de ontem em Caçador, no Meio Oeste. Já a última aconteceu às 4h desta madrugada em Blumenau, no Norte do Estado.

Por volta das 19h, na SC-350 em Caçador, um homem de 37 anos atingiu três pessoas, entre elas, duas crianças que morreram na hora. Já a mãe das meninas foi levada ao hospital em estado grave. O motorista do Fiat Uno, um homem de 37 anos, não prestou socorro e fugiu após o atropelamento. Ele foi preso em flagrante logo em seguida e encaminhado à delegacia. A suspeita é de que o condutor estava embriagado.

A segunda ocorrência com morte foi registrada em às 21h25min no município de Jaraguá do Sul, na SC-110. Um ciclista de 51 anos faleceu após um carro colidir contra a bicicleta em que a vítima conduzia. O motorista do veículo, um homem de 69 anos ficou no local e prestou depoimento. A vítima morreu ainda no local.

Na sequência, na SC-480 em Chapecó, no Oeste de SC, uma colisão frontal matou um jovem de 20 anos. O acidente aconteceu por volta das 22h no km 155 da rodovia. Nesta madrugada, na SC-108, Norte de SC, um acidente entre caminhão e motocicleta ocasionou na morte do motociclista de 21 anos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Leia mais notícias:

Fissura causa interdição da BR-101

Motociclista morre em acidente na BR-282

Atropelamento deixa duas meninas mortas em Caçador