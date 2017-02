Trânsito 07/02/2017 | 16h23

Ciclista morre ao ser atingido por carro na BR-470, em Pouso Redondo

Foto: Corpo de Bombeiros de Pouso Redondo / Divulgação

Um ciclista de 24 anos morreu ao ser atingido por um automóvel na tarde desta terça-feira no Km 172 da BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. O atropelamento ocorreu por volta das 13h45min. Um Corsa com placas de Pouso Redondo, conduzido por um rapaz de 20 anos e com uma passageira de 40 anos, teria atingido a bicicleta quando trafegava no sentido Rio do Sul-Pouso Redondo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local o rapaz que estava de bicicleta já estava morto. Os ocupantes do carro não se feriram. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul, onde ainda deve ser identificado pela família.