Chuvas causam estragos em Garuva

No sábado 12/02/2017 | 12h21 Atualizada em

As chuvas fortes que atingiram o Estado ontem deixaram estragos em Garuva, no Norte do Estado. Segundo a Defesa Civil, o aumento no nível de diversos rios - Saracura, Sete Voltas, Cupim, da Anta, do Braço, São João, Três Barras, da Crista - danificou as cabeceiras de uma ponte no centro do município, alagou lojas, 15 casas e diversas estradas vicinais. Em 12 horas choveu 90 milímetros.

Um homem caiu com um carro de um rio no bairro Palmital, mas foi resgatado por um morador. Ele passa bem. O automóvel não foi encontrado.



A chuva também deixou vítimas em Palhoça, onde um homem morreu eletrocutado ao tentar salvar uma geladeira da enchente.

Alagamentos atingiram comércio e casas em Garuva. Foto: Defesa Civil / Divulgação