Chuva aumentou número de pontos impróprios para banho em Santa Catarina

Balneabilidade 05/02/2017 | 16h32 Atualizada em

A chuva nos últimos dias aumentou o número de pontos impróprios para o banho nas praias de Santa Catarina. São 27 pontos a mais nesta situação na comparação com a medição anterior. Dos 214 locais monitorados, 95 foram considerados impróprios e 119 próprios.

No total, a quantidade de pontos próprios para banho que era de 66,8% agora é de 55,6%. Os levantamentos são da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma), que tradicionalmente faz essa análise da temporada de verão. O relatório que mostrou a piora na qualidade da água saiu na última sexta-feira. As coletas e análises foram feitas entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro.

A Fatma considera que a queda dos pontos aptos é pontual causada pela quantidade de chuva no Estado. No relatório anterior, divulgado em 27 de janeiro, dos 214 pontos analisados 143 deles haviam sido considerados próprios para o banho.

Na última terça-feira, a fundação chegou a emitir um alerta pedindo que os banhistas evitassem o banho nas próximas 24 horas daquele dia para evitar a contaminação por microorganismos nocivos levados pelas enxurradas.

— As águas levam os resíduos das ruas para a praia. Acreditamos que os números devem melhorar na próxima coleta — disse o técnico de Laboratório da Fatma, Marlon Daniel da Silva, por meio da assessoria de imprensa. Em Florianópolis, 42 (56%) locais estão próprios para banho. No restante do Litoral, 77 (55,4%) estão aptos para os banhistas, conforme os dados do Estado.

A Fatma orienta que os banhistas procurem evitar entrar na praia em locais próximos às saídas pluviais e de rios.

— O banhista tem várias opções para aproveitar o banho de mar. Se um ponto está impróprio, ele pode procurar um local próprio até na mesma praia — ressaltou o técnico.

Os dados estão disponíveis em www.fatma.sc.gov.br ou no aplicativo Praias SC, disponível para Android.



Vandalismo

Uma situação que novamente preocupa a Fatma é o vandalismo das tradicionais placas que apontam as condições das praias.

Como é feita a análise

Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli, presente em fezes de animais e humanos. São necessárias cinco coletas consecutivas para se obter o resultado. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio. A Fatma afirma que o programa estadual é um dos mais completos do Brasil e executado há 40 anos.

Os pontos analisados são nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.