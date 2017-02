Choro dos prefeitos em SC é amplo, geral e irrestrito

Moacir Pereira 13/02/2017 | 12h53 Atualizada em

A presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont (PSD), entregou documento ao governador Raimundo Colombo apelando pela liberação das dívidas do Estado aos municípios referentes ao Fundo Social. Há atrasados, também, do transporte escolar e dos encargos com a municipalização do trânsito. O choro dos prefeitos é amplo, geral e irrestrito.



As dívidas

O secretário de Educação de Florianópolis, Mauricio Fernandes Pereira, está impactado com a situação da rede educacional. Diz que obras em 10 escolas estão paradas por falta de pagamento da gestão anterior. E que recebeu uma dívida de R$ 20 milhões, incluídos meses atrasados da merenda escolar e obras inconclusas.



A queda

Há vários motivos para explicar o frustrante aumento da receita estadual durante o mês de janeiro, historicamente o melhor do ano, em função da temporada. O primeiro está relacionado com a crise, o segundo com o baixo nível econômico da maioria dos turistas, em especial, os argentinos; e o terceiro, o batalhão de ambulantes no centro e nas principais praias de Florianópolis. Foram vendidos milhões de reais sem a emissão uma única nota fiscal.

Morte anunciada

Jornalista Laudelino Sardá, indignado, faz legítima campanha pela sobrevivência da ONG João Paulo II, que atende 200 crianças carentes na cidade de Palhoça. O prefeito Camilo Martins (PSD) suspende o repasse de recurso para a entidade que realiza excelente trabalho social com adesão de voluntários. Foi criada pela irmã Neves, falecida em 2015.

Então, Camilo, vai matar a João Paulo II?

Desfalque

Do exemplar jornalista Osmar Schlindwein, decano da imprensa catarinense: "Mais uma baixa no Carnaval de Florianópolis. Além do Berbigão do Boca, o Carnaval não vai contar com a presença da sambista Ideli Salvatti, que todos os anos desfilava nas quatro grandes escolas do primeiro grupo. A nossa ex-faz tudo preferiu o frio dos Estados Unidos ao calor da Lava-Jato."

Fugindo do juiz Sérgio Moro como o diabo da cruz.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

:: Os riscos da etapa decisiva de restauração da ponte Hercílio Luz



:: Representantes do Oeste lançam candidatura de Merisio ao governo em 2018



:: "Esta greve está prejudicando a população mais carente", afirma o presidente da OAB-SC