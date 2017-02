Chefe da diplomacia europeia abre trabalhos com governo Trump

Washington 09/02/2017 | 23h48

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, reuniu-se nesta quinta-feira (9), em Washington, com o novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, em um contexto de incerteza sobre as relações transatlânticas.

Mogherini chegou à capital federal americana com a delicada missão de construir uma relação de trabalho com o novo governo, formado por muitos neófitos na política.

As reuniões começaram por Tillerson, com quem a chanceler europeia disse ter tido um "encontro proveitoso".

"Há muitos temas, nos quais UE e Estados Unidos têm um interesse em cooperar estreitamente", indicou Mogherini.

A agenda de Federica inclui reunião na Casa Branca com o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, e com Jared Kushner, cunhado do presidente nomeado conselheiro de alto escalão.

