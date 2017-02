Chapecoense e Figueirense fazem o clássico da recuperação no Estadual

Em Chapecó 19/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A missão de Chapecoense e Figueirense, neste domingo, é clara: precisam vencer para buscar uma recuperação no Catarinense. E, nada melhor que um clássico para ganhar confiança. O jogo é às 17h deste domingo, na Arena Condá, em Chapecó.



– É um jogo que pode servir de parâmetro e de alavanca para uma das equipes – disse o técnico Vagner Mancini, que mudará a Chapecoense que vai a campo.

A chegada do lateral Apodi, que será apresentado no sábado, véspera do clássico, ajuda a trazer confiança para o time da Chapecoense, que não vence há quatro partidas, sendo três no Catarinense. Ele não vai poder jogar, mas vai reforçar a torcida.

Já o Figueirense terá algumas baixas para o duelo: o volante Ferrugem e o lateral-esquerdo João Paulo. O primeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, já o segundo saiu de campo lesionado na partida contra o Rio Branco, do Acre. Para as duas posições, viajaram para o Oeste do Estado o lateral Guilherme Morassi e o meia João Pedro.

Novo treinador do Alvinegro, Márcio Goiano não comanda o time neste jogo, mas estará em Chapecó para prestigiar o duelo e fazer as primeiras observações. No banco de reservas do Furacão estará outro Márcio, o Coelho, auxiliar técnico do clube da Capital do Estado.

Ficha técnica

Chapecoense

Elias, Diego Renan, Douglas Grolli, Nathan e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Nadson; Rossi, Wellington Paulista e Niltinho. Técnico: Vagner Mancini.



Técnico: Vagner Mancini

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Henrique Trevisan; Josa, Hélder e Yago; Everton, Anderson Aquino e Bill. Técnico: Márcio Coelho

Arbitragem: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Eli Alves e Gizeli Casaril

Horário: 17h

Local: Arena Condá, em Chapecó

