Centenas de baleias morrem encalhadas na costa da Nova Zelândia

Wellington 10/02/2017 | 05h20

Mais de 400 baleias encalharam nesta sexta-feira em uma praia da Nova Zelândia, e a maioria não resistiu, apesar dos esforços para salvá-las, informou o ministério do Meio Ambiente.

O porta-voz do ministério, Andrew Lamason, disse que 416 baleias-piloto encalharam à noite em Farewell Spit, na região de Golden Bay, na extremidade norte de South Island, uma das principais ilhas do país.

Esta é uma dos casos mais significativos de mortes de baleias encalhadas no país, onde o fenômeno é relativamente frequente. Apenas duas vezes foram registradas mais mortes, no século passado.

Lamason disse que 70% das baleias morreram que as perspectivas de resgate para tentar devolver as sobreviventes para o alto-mar não eram muito otimistas.

"Com essa quantidade de exemplares mortos, deve-se presumir que as demais se encontram em mau estado", lamentou, em entrevista à Rádio Nova Zelândia.

"Por esta razão, nós nos preparamos para o pior", admitiu.

O número de cadáveres na água é tamanho que os voluntários têm dificuldades para devolver os cetáceos ao oceano, explicou à AFP um funcionário do ministério.

Mas os voluntários conseguiram colocar na água boa parte dos cetáceos sobreviventes e formaram uma barreira humana para tentar impedir que voltassem a encalhar.

"Esperamos que a maré os leve mar adentro e que possam seguir", completou a fonte.

Este tipo de baleia é conhecido por sua tendência a retornar para a praia, apesar de ser colocada de novo no mar. Os especialistas acreditam que este pode ser um comportamento para tentar reunir-se com os demais membros do grupo.

Fenômenos anteriores com números maiores foram registrados em 1918, quando mil exemplares encalharam nas ilhas Chatham, e em 1985, quando 450 baleias encalharam em Auckland.

As baleias-piloto chegam a medir até seis metros de comprimento e são a e espécie mais comum na Nova Zelândia.

Em Farewell Spit, que fica 150 km ao oeste da cidade turística de Nelson, ao menos nove fenômenos de baleias encalhadas foram registrados na última década, sendo esta última a mais importante no período.

De acordo com analistas, não existe explicação científica clara para o comportamento, sendo a causa mais provável a geografia submarina do local.

"Se alguém se propuser a projetar um lugar para atrair baleias, Golden Bay seria provavelmente o local ideal", disse Lamason.

"Diante de Farewell Spit existe uma grande quantidade de areia em forma de gancho e as águas são pouco profundas: depois que as baleias entram é difícil que consigam sair", completa.

* AFP