CBF veta arquibancada metálica para o jogo entre Brusque e Corinthians

Copa do Brasil 22/02/2017 | 20h43

O Estádio Augusto Bauer não terá a arquibancada metálica que havia sido anunciada pela diretoria do Brusque para a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Segundo o presidente do clube, Danilo Rezini, a estrutura não foi aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) porque teria que ser informada com pelo menos 30 dias de antecedência para ser vistoriada pela entidade. A informação foi repassada aos dirigentes na tarde desta quarta-feira.



Sem a arquibancada extra, a diretoria decidiu diminuir 1 mil ingressos na carga que será colocada à venda. Ainda não está definido quantas entradas serão destinadas. A tendência é de que sejam vendidos 4 mil ingressos no total.



Uma reunião com a Polícia Militar nesta quinta-feira deve definir como será feita a divisão da arquibancada descoberta localizada atrás do gol à esquerda das cabines de imprensa. Antes todo o setor ficaria destinado à torcida corintiana, mas agora a tendência é de que o espaço seja dividido. Já o espaço atrás do gol da Rua Lauro Müller continua destinado a torcedores do time da casa, porém em pé.



— Vamos tomar todos os cuidados para garantir segurança e tranquilidade aos torcedores — afirma Rezini.



Apesar das mudanças, a intenção da diretoria ainda é começar a vender os ingressos a partir das 13h desta quinta-feira, na Havan. Isso só não deve ocorrer se o primeiro lote de ingressos não for entregue até a manhã desta quinta. No início da semana a diretoria divulgou os valores para a partida contra o Corinthians: R$ 100 na arquibancada descoberta, R$ 150 na arquibancada coberta e R$ 200 nas cadeiras.