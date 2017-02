Casal morre em acidente entre dois carros na madrugada deste domingo em Gaspar

BR-470 19/02/2017 | 15h40

Duas pessoas morreram em um acidente na altura do Km 45 da BR-470, próximo ao acesso ao bairro Belchior Alto, em Gaspar, na madrugada deste domingo. O acidente ocorreu por volta das 5h20min. Um automóvel Fiesta com placas de Turvo colidiu com um Palio, de Blumenau. O motorista do Fiesta, Nilson Francisco Kreusch, 63 anos, e a passageira, Bernardete da Silva Rocha Kreusch, 58, morreram na hora. Os corpos deles ficaram presos às ferragens do veículo e foram retirados pelos bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau.



Já o condutor do Palio, um jovem de 26 anos, também precisou ser retirado das ferragens e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Santo Antônio, onde permanecia internado na tarde deste domingo.

Morte de motociclista em Gaspar

Também na madrugada deste domingo um motociclista morreu ao colidir com um poste por volta da 0h30min, na Rua Luiz Franzói, em Gaspar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Valdinei Cruz de Oliveira, 26 anos, conduzia uma moto Honda com placa de Chapecó e foi encontrado já sem vida no local do acidente. A Polícia Militar esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



Outro acidente ocorreu já nas primeiras horas do dia e provocou transtornos a moradores. Por volta das 4h deste domingo, um Citroen C3 bateu em um poste e pegou fogo em seguida na Rua Primeiro de Janeiro, no bairro Itoupava Norte, em Blumenau. Com o acidente, moradores da localidade ficaram por mais de cinco horas sem energia elétrica e sinal de TV a cabo. Segundo informações de moradores, o condutor teria fugido do local.