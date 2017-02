Carro atinge pedestres na Alemanha, deixando um morto e dois feridos

Frankfurt am Main 25/02/2017 | 18h48

Uma pessoa morreu, e duas ficaram feridas, neste sábado (25), em Heidelberg (sul da Alemanha), depois que um motorista lançou seu automóvel contra pedestres - informou a Polícia alemã, relatando que não há indícios de que tenha sido um atentado "terrorista".

"A pessoa gravemente ferida morreu por volta das 18h (13h, horário de Brasília). Trata-se de um cidadão alemão de 73 anos", indicou a Polícia em um comunicado, acrescentando que um austríaco de 32 anos e uma bósnia de 29 anos ficaram levemente feridos.

Um balanço anterior apontava três feridos, um deles em estado grave.

O incidente ocorreu às 16h locais (9h, em Brasília). Um homem que dirigia um veículo atropelou esse grupo de pessoas em Heidelberg.

O motorista - um cidadão alemão de 35 anos - tentou fugir a pé, com uma faca na mão, mas uma patrulha policial, alertada por testemunhas, conseguiu contê-lo a 150 metros do lugar do incidente, ferindo-o gravemente com um tiro.

As autoridades não indicaram se o suspeito agiu de maneira intencional, mas pareciam descartar a hipótese de um atentado.

A Alemanha está em alerta máximo devido à ameaça extremista, principalmente após o atentado com um caminhão em dezembro passado em uma feira de Natal de Berlim. Nesse episódio reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, 12 pessoas morreram.

"Até agora, não há indícios que apontem para um ato terrorista", ressaltou a Polícia.

O suspeito foi operado, mas ainda "não há nenhuma informação adicional sobre seu estado de saúde", acrescentou a fonte.

Segundo o jornal alemão Bild, o suspeito sofre de problemas psiquiátricos. As autoridades não deram nenhuma informação sobre a saúde mental do indivíduo.

No sábado à noite, o bairro onde ocorreu o incidente estava interditado por um grande dispositivo de segurança. No Twitter, a Polícia indicou que não busca um segundo suspeito.

bt/alf/jz/eg/db/tt