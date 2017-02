Carreta tomba na SC-108, em Blumenau

Rodovia 16/02/2017 | 07h36

Por volta das 16h40min de quarta-feira, na altura do Km 65,6 da Rodovia Guilherme Jensen, a SC-108, em Blumenau . Segundo o motorista o veículo teria sofrido uma falha mecânica que resultou em perda da direção.O caminhão chocou-se contra um guard-rail, invadiu um terreno particular e acabou interditando parte da Rua Henrique Conrad, no Distrito da Vila Itoupava.