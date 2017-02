Capitão Rodolpho pede tranquilidade ao Brusque para avançar na Copa do Brasil

Segurança no gol 15/02/2017 | 15h40 Atualizada em

Rodolpho tem ótimo currículo, com 10 participações em Copa do Brasil Foto: Diego Carvalho,Aguante Comunicação / Divulgação

Na vice-liderança do Campeonato Catarinense, com três vitórias em cinco partidas, superando adversários de maior expressão, o Brusque muda o foco neste meio de semana.



Vindo de um triunfo por 2 a 1 sobre a Chapecoense pelo Estadual, a equipe estreia na Copa do Brasil na próxima quinta-feira (16), quando recebe o Remo, às 19h15min, no Estádio Augusto Bauer, visando à classificação para próxima fase, que tem o Corinthians como rival.



Um dos expoentes do time, o goleiro Rodolpho enaltece a boa campanha da equipe, mas reforça alguns cuidados que se deve tomar para buscar o resultado positivo, incluindo o controle da ansiedade do grupo, virtudes e estratégias do adversário.



— Estamos num bom momento, mas o Remo também chega após uma vitória no clássico sobre o Paysandu. Por ser jogo único se torna ainda mais decisivo, então precisamos manter os pés no chão, estarmos preparados para não sermos surpreendidos, além de termos bastante paciência. Como eles possuem a vantagem de jogar pelo empate, podem adotar uma postura mais defensiva, oferecendo menos espaços, e neste caso, precisamos da tranquilidade, pois temos 90 minutos para trabalhar a bola. Importante fazermos um jogo seguro, buscarmos a vitória e a classificação para o nosso Brusque — analisou.



Experiente, Rodolpho conta com ao menos 10 participações na Copa do Brasil, antes representando América-RN, Chapecoense e Náutico. Deixando a empolgação em segundo plano, o arqueiro reconhece que os confrontos daqui para a frente serão decisivos em ambas competições, exigindo muita concentração e empenho do grupo. Capitão e líder, o goleiro está sempre passando instruções para os companheiros, na tentativa de manter a alta competitividade do elenco.

— Depois do último confronto com a Chapecoense, o professor Pingo (treinador) ressaltou que cada partida seria uma decisão, em ambas competições. Como tenho o mesmo objetivo que os demais atletas, sempre tentamos passar algo positivo e que, principalmente em jogos decisivos, temos que colocar para fora nosso espírito de luta e personalidade. Nosso grupo é experiente, mas sempre busco levar palavras de motivação, conversando com cada um, pois um clube é feito de todos que compõem um elenco, não somente os onze titulares. Esta motivação fomenta uma disputa sadia, onde todos querem buscar o melhor para o Brusque. Temos que ser ambiciosos e sempre continuar lutando por nossos objetivos e é assim que todos pensamos — revelou.

Ficha técnica

Rodolpho Henrique Alves Corrêa

Data de nascimento: 11/07/1981

Local: Recife/PE

Altura: 180cm

Clube atual: Brusque/SC

Clubes

— Sport/PE (1996-1997)

— Vasco/RJ (1998)

— Náutico/PE (1998-2007)

— Uberaba/MG (2008)

— Fortaleza/CE (2008)

— América/RN (2009-2010)

— Ypiranga/RS (2011)

— Chapecoense/SC (2011-2013)

— Marcílio Dias/SC (2014)

— Náutico/PE (2015-2016)

Títulos

— Campeonato Catarinense (2011)

— Campeonato Pernambucano (2001, 2002 e 2004)

Conquistas pessoais

— Top da Bola/SC — Melhor goleiro do Campeonato Catarinense (2014)

— Acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro (2013)

— Acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro (2012)

— Top da Bola/SC — Melhor goleiro do Campeonato Catarinense (2011)

— Melhor jogador do ano no Rio Grande do Norte (2009)

— Melhor goleiro do Campeonato Potiguar (2009)

— Melhor jogador do Uberaba no Campeonato Mineiro (2008)

— Acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro (2006)

— Melhor goleiro do Campeonato Pernambucano (2006)



