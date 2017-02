Capitão do Criciúma quer pontuar contra o Figueirense: "Não pode deixar de somar"

na briga 10/02/2017 | 17h17 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br





Segundo colocado na tabela do Catarinense, depois do empate em 1 a 1 contra o Inter de Lages, o Criciúma nem voltou para casa. O time enfrenta o Figueirense no domingo, às 17h, e na tarde de hoje já teve trabalho para o elenco carvoeiro. O grupo treinou em Florianópolis. O jogo de domingo é decisivo para uma das pretensões do Tigre, que é se manter vivo na disputa pelo título do turno.



— Tem o Avaí que está com 12 pontos, a gente não pode deixar de somar. Não somando, as coisas dificultam mais até pelo fato do primeiro turno ser bem curto, então a necessidade de vencer é muito grande, mas com cautela. O adversário vem de derrota, jogando em casa vai querer impor o ritmo, e a gente vai se adequar da mesma maneira que vem jogando fora de casa, fazer um grande jogo, os três pontos e jogando em casa faz mais pontos para poder encostar no líder — analisou o goleiro Luiz.



Com a expulsão de Diego Giaretta no jogo de ontem, o Tigre vai a campo no domingo com uma escalação diferente. será o sexto jogo oficial do Criciúma na temporada, e Ferron deve aparecer como substituto na zaga. Nos últimos três jogos, o Criciúma só levou um gol, mas o capitão Luiz divide o mérito com todo o grupo.

— O sistema está bem trabalhado, a gente consegue fazer um jogo bem equilibrado, equipe bem postada e isso favorece bastante. Começa lá na frente, no meio campo, quando tem uma equipe organizada dificilmente você toma gols, então isso é um ponto positivo e a gente vai procurar manter esse ritmo — comentou o dono da camisa 1.



Na tarde de sábado, o Tigre realiza o último treino antes do jogo contra o Figueira. O time da capital vem de derrota por 4 a 2 para o Almirante Barroso, e está em oitavo na tabela.



Leia mais:

Criciúma tropeça e empata com o Inter de Lages pelo Catarinense

Criciúma se prepara para maratona de jogos fora de casa

Luiz presenteia torcedores do Criciúma após polêmica com camisa da Chapecoense

Confira a tabela do Campeonato Catarinense