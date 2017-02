Capital síria do grupo Estado Islâmico ficará isolada em breve (EUA)

Washington 08/02/2017 | 17h25

A autoproclamada capital do grupo extremista Estado Islâmico (EI), a cidade síria de Raqa, ficará quase isolada do resto do mundo em breve, assegurou nesta quarta-feira um porta-voz militar da coalizão internacional contra o EI.

"Esperamos que nas próximas semanas a cidade fique quase completamente isolada", informou o coronel americano John Dorrian, falando em videoconferência de Bagdá.

A cidade não ficará totalmente sitiada, mas será "muito difícil entrar ou sair dela", disse.

A coalizão contra o EI fecha progressivamente o cerco contra os extremistas no Iraque e na Síria.

A cidade de Mossul, no Iraque, foi parcialmente recuperada pelas forças iraquianas, que ainda devem conquistar os bairros ocidentais da segunda cidade do país.

Raqa é o próximo grande alvo da coalizão. Uma aliança curdo-árabe, apoiado pela aviação da coalizão, as Forças Democráticas Sírias (FDS), iniciou a ofensiva avançando rumo à cidade a partir do norte.

* AFP