Câncer é a doença que mais mata pessoas entre os 15 e os 29 anos

Mais de 17,5 mil pessoas entre 15 e 29 anos morreram vítimas de câncer no período de 2009 a 2013 no Brasil. O dado é resultado de um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca) e do Ministério da Saúde divulgado na última sexta-feira.

Conforme os registros, a doença foi a primeira causa de morte entre pessoas desta faixa etária, ficando atrás somente das chamadas causas externas, que são acidentes ou mortes violentas de diferentes tipos. Foram 17.527 mortes provocadas, principalmente, por carcinomas (34% dos casos), linfomas (12%) e tumores de pele (9%). Embora seja considerado raro nesta faixa de idade, o câncer foi a doença mais letal para este grupo.



O relatório também revelou os locais onde os carcinomas são mais frequentes: no trato geniturinário, a taxa de incidência é de 24,83 a cada um milhão, tireoide soma 14,18/milhão, mama com 12,46/milhão, e cabeça e pescoço com 4,57/milhão.

Além do levantamento, o ministério divulgou, ainda, o primeiro Protocolo de Diagnóstico Precoce do Câncer Pediátrico, guia que vai auxiliar profissionais da saúde a conduzir casos suspeitos e confirmados dentro de uma linha de cuidado, com definição de fluxos e ações desde a atenção básica até a assistência de alta complexidade.