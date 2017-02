Canadá receberá 1.200 refugiados yazidis do Iraque, diz ministro

Ottawa 21/02/2017 | 21h09

O Canadá receberá neste ano 1.200 refugiados yazidis do Iraque, perseguidos pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), anunciou nesta terça-feira o ministro de Imigração, Ahmed Hussen, assinalando que 400 deles já haviam chegado ao país.

"Nossa operação está em curso e os refugiados que sobreviveram ao EI começaram a chegar ao Canadá nos últimos meses", disse Hussen à imprensa.

"Nosso governo vai instalar no Canadá cerca de 1.200 sobreviventes muito vulneráveis, assim como os membros de suas famílias", indicou.

No outono boreal passado, o Parlamento canadense havia adotado uma resolução que previa a chegada ao país, em quatro meses, de yazidis que escaparam de perseguições do EI no norte do Iraque, qualificadas como "genocídio" por Ottawa.

A atenção do Canadá está voltada para "as mulheres e meninas", assinalou Hussen.

"Nossos esforços mostraram que o EI também aponta deliberadamente para os meninos, enquanto tentaremos ajudá-los a se reinstalarem aqui", acrescentou.

O custo da iniciativa foi avaliado em 28 milhões de dólares canadenses (US$ 23 milhões).

Desde a chegada de Justin Trudeau ao governo, em novembro de 2015, o Canadá recebeu mais de 40.000 refugiados sírios.

Os yazidis que já chegaram ao país foram submetidos a controles de segurança e biométricos exaustivos, assim como a exames médicos, disse Hussen.

Trata-se de uma minoria curda adepta a uma religião pré-islâmica. Não são árabes, nem muçulmanos, e o EI os considera como politeístas hereges.

Desde o avanço do EI, dezenas de milhares de yazidis se refugiaram no monte de Sinjar, onde permaneceram durante dias sem água e alimentos.

Milhares de homens foram massacrados, enquanto as mulheres eram raptadas e muitas vezes submetidas à escravidão pelos extremistas.

A ONU qualificou estes ataques como "tentativas de genocídio".

