Califórnia anuncia US$ 437 mi para controle de inundações

A Califórnia anunciou, nesta sexta-feira (24), um plano de investimentos de US$ 437 milhões para controle de inundações e resposta em emergências, após a crise em uma represa nesse estado que levou a evacuações em massa.

Quase 200.000 personas tiveram de deixar suas casas há mais de uma semana, depois de que os reservatórios da represa de Oroville (norte do estado) apresentaram falhas, com risco de transbordamento.

"As tempestades recentes golpearam o estado da Califórnia, resultando na erosão de vertedouros, em estradas destruídas e em falhas em represas", disse o governador, Jerry Brown.

Brown pediu ao Legislativo regional a liberação de US$ 387 milhões de um fundo de US$ 7,5 bilhões aprovado em um referendo em 2014 para lidar com inundações. A esse montante seriam somados mais US$ 50 milhões de um fundo geral.

O governador também autorizou o Departamento de Transportes a iniciar reparos em estradas e pontes, com custos estimados em US$ 595 milhões.

"Nossa antiga infraestrutura está saturada. Podemos tomar algumas ações imediatas, e faremos isso, mas precisaremos de bilhões em investimentos no futuro", acrescentou Brown, que visitou Oroville na quarta-feira.

O governador conseguiu recursos federais para reparar essa represa, que foi inaugurada em 1968 e é a mais alta dos Estados Unidos (235 m).

A evacuação foi ordenada em meio à emergência que causou a falha nos reservatórios.

Um enorme buraco se abriu no reservatório principal da represa, o que obrigou a ativar o reservatório de emergência, com a represa já cheia, mas este começou a sofrer uma erosão.

A ordem de evacuação foi suspensa dois dias depois, mas as autoridades mantêm uma "advertência" para que os cidadãos fiquem atentos a qualquer novo aviso de retirada, em meio às fortes chuvas que atingem o estado.

O plano de Brown inclui, ainda, criar planos de emergência e mapas de inundações, assim como aumentar os programas de inspeção, ampliar a regulação e solicitar fundos federais para incrementar a segurança das represas.

