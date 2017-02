Caixa vai patrocinar o Criciúma em 2017

Moacir Pereira 03/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Caixa Econômica Federal vai patrocinar o Criciúma Esporte Clube durante todo o ano de 2017. Informação confirmada pelo deputado Ronaldo Benedet (PMDB), que batalhou em Brasília pela inclusão do clube sulista entre os beneficiários do patrocínio. Pergunta que não quer calar: por que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que investem milhões em futebol, não fazem propaganda nos hospitais filantrópicos que enfrentam gravíssima crise?

Energia

O desastre econômico provocado pelos governos petistas, em especial, de Dilma Rousseff, refletiu-se de forma dramática no consumo de energia elétrica em 2016 em Santa Catarina. A queda de consumo foi geral, em todos os setores. Na indústria foi de 21,3%, uma péssima noticia. No comércio atingiu queda de 5,3%, na área residencial menos 3,3% e no meio rural de 0,2%. Os dados são da Celesc, que iniciou o novo ano com 2.831.997 consumidores.

Expansão

Empresário Nelson Füchter Filho, presidente do grupo Le Monde Citroën, comanda neste sábado a convenção anual com três boas notícias: 1) terá a presença do presidente no Brasil e América Latina, Carlos Gomes; 2) teve ampliação do mercado catarinense em 2016, apesar da grave crise; e 3) expandirá o grupo Le Monde para o Rio Grande do Sul em março com a instalação de filial em Porto Alegre.

Foto: Arte DC / Arte DC

