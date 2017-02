Caique, do Criciúma, analisa jogo de nove gols: "Ganhamos, três pontos, mas tem que melhorar"

autoanálise 25/02/2017 | 19h57 Atualizada em





Apesar da vitória diante do Metropolitano na tarde deste sábado,os quatro gols que o Criciúma sofreu ficaram atravessados na garganta. O técnico Deivid não gostou, a torcida reclamou e os jogadores saíram de campo felizes com a virada, mas conscientes de que precisam melhorar. O meia Caíque, que marcou o quinto gol do Tigre na partida, espera que o time aprenda com o ocorrido.



— Vacilamos, tomamos três gols que não podemos tomar,respeitamos a equipe do Metro mas tem que ter tranquilidade, ganhamos, três pontos, mas tem que melhorar, caprichar, dar alegria a torcida a gente que agente sabe, saiu meio chateada, nos também ficamos pois não estamos acostumados a tomar esses gols — lamentou.



Sempre agitado na beira do campo, o técnico Deivid ficou ao parte do jogo quieto, sentado, bem diferente do habitual. O comportamento do treinador foi bem interpretado pelo grupo dentro das quatro linhas, que conseguiu a virada e garantiu a quarta vitória no campeonato.



— Faz parte, acho eu ele (Deivid) ficou brabo, também, ele treina a equipe, e ver tomar gol assim dentro de casa, onde a gente tem que fazer valer o mando de campo. Mas agora é focar, não pode mais vacilar dentro de casa não. A gente mostrou que tem garra, que ao grupo é unido, a vitória foi na dificuldade o que dá mais valor, mas ganhamos, agora é descansar —



Neste domingo o Criciúma descansa e se reapresenta na tarde de segunda-feira. O próximo jogo do Tigre é na quarta-feira, fora de casa, contra o Tubarão.



